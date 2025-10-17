Roberta Recchia presenta alle Vecchie Segherie Mastrototaro: “Io che ti ho voluto così bene”

Dopo il successo internazionale del suo romanzo d’esordio, Roberta Recchia torna con una nuova opera. L’autrice sarà ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro stasera, 17 ottobre alle ore 19:30, per presentare “Io che ti ho voluto così bene” (edito da Rizzoli). A dialogare con lei sarà Pierangela Rana.

Nel suo nuovo libro, Recchia racconta la storia di Luca, un ragazzo di appena quattordici anni la cui vita cambia drasticamente dopo un dramma familiare. Costretto a lasciare la casa e il mare della sua infanzia per trasferirsi al Nord, Luca dovrà imparare a ritrovare sé stesso, riscoprendo fiducia e speranza attraverso il legame con lo zio Umberto e l’amicizia sincera di Flavia, una giovane capace di restituirgli la luce perduta.

Con la scrittura delicata e profonda che la contraddistingue, Recchia costruisce un romanzo che parla di rinascita, perdono e forza interiore, restituendo voce ai silenzi e alle emozioni più autentiche. “Io che ti ho voluto così bene” è una riflessione sulla fragilità umana e sulla capacità di ritrovare la bellezza anche dopo la perdita.

Dopo il trionfo di “Tutta la vita che resta”, tradotto in 16 Paesi, con oltre 150.000 copie vendute e vincitore del Premio iO Donna “Eroine d’oggi” 2024, Roberta Recchia si conferma una delle autrici più sensibili e amate della narrativa italiana contemporanea. (Foto fonte: ufficio stampa Vecchie Segherie Mastrototaro)