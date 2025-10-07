“Road to America”: il Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie in partenza per il Columbus Day

Questa sera, 7 ottobre alle ore 20:00, la Chiesa di Sant’Agostino ospiterà un appuntamento musicale di grande prestigio: il Gran Concerto Bandistico “Città di Bisceglie”, diretto dal Maestro Benedetto Grillo, si esibirà nel concerto “Road to America”, evento speciale che anticipa la partecipazione ufficiale della storica formazione alla parata del Columbus Day di New York, una delle celebrazioni più famose della comunità italo-americana.

Il concerto, patrocinato dalla ANBG – Associazione Nazionale Bande da Giro e sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia, rappresenta un orgoglio per la città e per l’intera regione. L’iniziativa segna infatti un nuovo traguardo internazionale per la banda biscegliese, che sarà l’unica formazione italiana a sfilare lungo la Fifth Avenue, portando la tradizione musicale pugliese nel cuore degli Stati Uniti.

Durante la serata sarà presentata ufficialmente la tournée oltreoceano, resa possibile grazie al contributo della Regione Puglia. Dopo la parata, nei giorni 10 e 11 ottobre, la banda terrà due concerti celebrativi dedicati alla comunità italiana residente in America, rafforzando i legami culturali tra la Puglia e i connazionali all’estero.