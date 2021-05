Rivoluzione Z, Commissione Pari Opportunità organizza incontro online con Giulia Blasi

Oggi, alle ore 19, in diretta sulla pagina social delle Vecchie Segherie Mastrototaro, si terrà la presentazione del libro “Rivoluzione Z. Diventare adulti migliori con il femminismo” edito da Rizzoli e scritto da Giulia Blasi, giornalista specializzata in tematiche di genere e diritti civili. Dialogherà con l’autrice Fabiola Papagni, componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bisceglie, che ha organizzato l’evento in collaborazione con i giovani del Rotaract di Bisceglie, le Vecchie Segherie Mastrototaro e la Commissione Parità e Pari Opportunità del Comune di Noci.

Per “Generazione Z” si intendono gli adolescenti e i neo-ventenni di oggi, nati tra il 1995 e il 2010. La generazione, quindi, che più recentemente ha cominciato a muovere i primi passi nell’età adulta. Portatrice naturale di una rivoluzione, è una generazione che non si accontenta più e non subisce in silenzio le disuguaglianze sociali. Giulia Blasi con il suo libro mette in ordine le idee e fornisce tanti strumenti per essere persone consapevoli di sé e del mondo che si abita.

“L’autrice”, si legge nella sinossi del libro, “si rivolge ai giovanissimi, cercando di aprire un dialogo fra serietà e ironia, con l’obiettivo di offrire spunti preziosi sulle trappole e i pregiudizi della famiglia, sulla scoperta della propria identità sessuale, sull’uso di internet e dei social, sull’imperativo della bellezza e sul mito della principessa, sui rapporti tossici con i maschi ma anche tra femmine… e su tutte quelle prove che tocca superare nell’età più delicata della vita. Perché il femminismo è rivoluzionario, e solo una nuova generazione giovane può aprire un’era migliore”.