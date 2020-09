Riparte la stagione di BinarioZero: prima tappa la pulizia del Teatro Mediterraneo / FOTO

Unire passione per l’arte e rispetto per l’ambiente, capacità scenico-attoriale a maturità civica. Questi gli obiettivi della ciurma della Compagnia biscegliese BinarioZero, da sempre, dal primo giorno della sua costituzione.

“La compagnia BinarioZero sta per ripartire con una nuova stagione teatrale 2020/21 dal titolo: stiAMO. Percorsi teatrali per tutte le età, ma molto altro in cantiere, la natura sarà protagonista a pieno titolo.Primo appuntamento con tutti i viaggiatori è stato il Teatro Mediterraneo. Ci riappropriamo degli spazi teatrali all’aperto fino a quando le stagioni lo permetteranno“, a dichiararlo è il direttore della compagnia Giancarlo Attolico.

“I miei maestri”, aggiunge Attolico, “mi hanno insegnato a non lasciare nessun segno del tuo passaggio sulla scena, facendoci pulire il palco dallo scotch carta anche di altre compagnie a fine spettacolo, il palco come il tempio di Dio. Troppo facile prendersela con i politici, gli amministratori della città facendo post di ogni angolo della città e scatenando solo ira e rabbia (alla denuncia bisogna passare all’azione)… siamo noi gli incivili“, sostiene il direttore Attolico.

“Il Teatro Mediterraneo ci appartiene come spazio e noi, compagnia teatrale, non potevamo rimanere inermi a tale scempio. Quattro bustoni differenziati il resto son chiacchiere. Noi abbiamo fatto la nostra parte: divertendoci”, ha concluso Attilico.