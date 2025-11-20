Riparte la rassegna letteraria #pugliachescrive del Circolo dei Lettori di Bisceglie

Torna oggi, giovedì 20 novembre alle ore 18:30, la rassegna letteraria #pugliachescrive, promossa dal Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie in collaborazione con Universo Salute Opera Don Uva. Giunta alla sua 12ª edizione, l’iniziativa valorizza opere pubblicate da case editrici pugliesi, con l’obiettivo di dare spazio e riconoscimento a un potenziale culturale spesso poco sostenuto.

La selezione dei libri – che spazia da testi teatrali a raccolte di racconti, saggi, gialli e narrativa – è curata da una commissione composta da Graziella De Cillis, curatrice e membro del direttivo del Circolo dei Lettori, dalla presidente onoraria Rosa Leuci e dalla vicepresidente Ida Lucia Musci.

La rassegna, che si apre a novembre e si conclude a giugno, propone un appuntamento mensile aperto alla cittadinanza e ospitato negli spazi della biblioteca Isolachenoncè presso Universo Salute Opera Don Uva. Un’occasione per condividere la passione per la lettura e scoprire autori e opere del panorama letterario pugliese.

Ad inaugurare il primo incontro sarà Onofrio Pagone con il libro Il ragazzo che amava i libri (Schena), in dialogo con Raffaele Nigro, autore della prefazione.

Programma degli incontri: