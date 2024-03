Riconoscimento al “Rome Film Award” per l’attrice biscegliese Rossella Di Liddo

Nuovo riconoscimento per il cortometraggio “Lontane ma vicine”, nato da un’idea dell’attrice biscegliese Rossella Di Liddo, vincitore al “Rome Film Award 2024”. Il lavoro è stato prodotto dall’Associazione Culturale “FILMAX” con regia e montaggio a cura di Massimiliano Tedeschi che assieme alla Di Liddo hanno forgiato la sceneggiatura.

Continua con risultati di grande valore il percorso cinematografico di Rossella Di Liddo, capace di coniugare con disinvoltura, in questo lavoro, il doppio ruolo di autrice e attrice protagonista. “L’idea – racconta la Di Liddo – nasce dalla tesi di laurea di mia figlia in Cooperazione Internazionale e affronta diverse tematiche relative all’immigrazione”. Studentessa al DAMS di Roma, indirizzo Cinema, Televisione e Nuovi Media, il percorso dell’attrice biscegliese è spinto da una forte passione per il cinema e la danza classica e moderna da quando era bambina, così dopo vari studi e provini ha visto il suo sogno finalmente avverarsi.

La trama: sullo sfondo di uno sbarco di migranti dall’Africa, la storia di due donne dal destino inconsciamente incrociato. Diverse tematiche collegate anche come amore, amicizia, solidarietà e attualità che si interconnettono tra di loro fino ad arrivare ad un epilogo avvincente.

Dopo essersi bel classificata in numerosi festival, il film vince l’oscar al Festival di Kolkata in India prima della vittoria al “Rome film Awards 2024”.