Riconoscimento a Don Riccardo Agresti alla quinta edizione del Premio Nazionale Don Uva

Una serata intensa, ricca di emozioni e significati profondi ha caratterizzato la quinta edizione del Premio Nazionale Don Uva, svoltasi il 2 luglio nella cornice del Piazzale della Basilica di San Giuseppe a Bisceglie. L’edizione 2025 ha visto l’assegnazione del prestigioso riconoscimento a Don Riccardo Agresti, sacerdote della diocesi di Andria, per il suo straordinario impegno nel reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti.

Il premio è stato conferito a Don Agresti per il progetto “Senza Sbarre”, realizzato nella masseria San Vittore e sostenuto dalla cooperativa “A Mano Libera”. Il progetto rappresenta una concreta risposta alle sfide dell’emarginazione e della devianza, offrendo a chi ha vissuto l’esperienza del carcere una nuova possibilità attraverso percorsi di formazione, lavoro agricolo e artigianato. Un’iniziativa che ha già ricevuto importanti riconoscimenti istituzionali, come quello della Corte di Appello di Bari e della Procura Generale, per il suo valore nell’ambito dell’antimafia sociale.

Il Premio Nazionale Don Uva celebra ogni anno le figure che incarnano lo spirito di servizio del Venerabile Don Pasquale Uva, sacerdote, medico e fondatore di opere a sostegno degli ultimi. Il premio mira a esaltare l’azione concreta a favore della dignità umana e della solidarietà, valori fondamentali del carisma di Don Uva.

La serata è stata impreziosita da una coinvolgente esibizione dell’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli, con la partecipazione del giovane talento del violino Nurie Chung. Il programma musicale ha attraversato diversi generi, dalla lirica al rock internazionale, offrendo al pubblico un’esperienza artistica di grande qualità. A condurre l’evento, le voci di Safiria Leccese e Alfredo Nolasco.

L’iniziativa è promossa da Universo Salute – Gruppo Telesforo, con la collaborazione di Fondazione S.E.C.A., Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza e Libri nel Borgo Antico, e con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia BAT e Comune di Bisceglie.