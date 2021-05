Riaperti i termini per la presentazione di eventi estivi / DETTAGLI e MODULISTICA

Sono stati riaperti i termini dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per il progetto denominato “Bisceglie tutto l’anno” – preso atto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non ancora cessata – come si legge nella determina dirigenziale n. 159.

Le iniziative potranno riguardare teatro, musica, cinema, cultura, arte, iniziative per bambini, spettacoli pirotecnici, festival, rassegne, mercatini.

Dapprima fissato al 20 aprile, la nuova scadenza per la presentazione di proposte da realizzare nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 è quella del 17 maggio 2021 entro le ore 23:59.

L’Amministrazione metterà a disposizione dei progetti ammessi l’utilizzo gratuito del suolo pubblico, l’uso dello stemma sul materiale promozionale, l’utilizzo di servizi e la promozione attraversi i canali istituzionali. Le richieste che non rispetteranno quanto espressamente stabilito nella call to action non saranno ammesse.

Scarica qui la modulistica necessaria.