Resilienza, rinascita e ripartenza. A Palazzo Tupputi dialogo sui Colori con Enzo Abascià

“Nel silenzio i colori – Scuola, Giovani in formazione e ruolo della Creatività”, questo il nome dell’incontro-confronto, tra arte e socialità, che il prof. Enzo Abascià terrà a Palazzo Tupputi sabato 23 ottobre alle 18:15.

“Una riflessione su cosa sono stati i colori, le immagini, le letture, la creatività nel corso dei durissimi mesi, durissimi e silenziosi, del lockdown che ci ha costretti a casa avendo come pochi alleati, pochi compagni di svago proprio i colori”, così spiega la volontà di organizzare l’incontro Enzo Abascià, “Un dialogo che terrò insieme all’amica e psicologa Eleonora Celestino in occasione del mese del benessere psicologico che si celera proprio in ottobre”.

L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Bisceglie e del Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie. Per prendere parte occorre essere muniti di green pass e prenotarsi ai numeri 3474905226 – 3480398953.