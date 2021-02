RAI Scuola: a lezione di informatica con il prof. Zaccaria Facchini

Il professor Zaccaria Facchini, insegnante di informatica dell’ITET Tannoia di Corato, ha registrato in collaborazione con RAI Scuola, RAI Cultura e RAI Play, una lezione di informatica intitolata “Data Modeling: la progettazione di una base di dati normalizzata in 5NF”.

La puntata, all’interno del programma “La Scuola in TV”, andrà in onda a partire da oggi, 1 febbraio, sul canale 146 del Digitale Terrestre. Sarà visibile anche su YouTube e sulle piattaforme social RAI Play.

Per mezzo di quest’iniziativa, RAI Scuola ha voluto arricchire la propria offerta formativa in concomitanza dello scoccare del nuovo anno scolastico: la proposta riguarderebbe in particolar modo le discipline tecnico-professionali, divulgate in televisione attraverso lezioni, tenute da professori qualificati, della durata di 30 minuti e precedute da una breve introduzione, che possa facilitare l’individuazione dell’ambito scolastico e la collocazione all’interno del programma di studio da parte dello studente.

Quest’ambito traguardo va, dunque, a premiare la professionalità del docente Facchini: originario di Molfetta, residente a Bisceglie dal 2001 e professore per diversi anni a Boario Terme, provincia di Brescia, egli sarebbe, infatti, al suo ventunesimo anno di carriera all’ITET Tannoia di Corato. A dimostrazione del proprio impegno all’interno della comunità educativa dell’istituto nella valorizzazione dei talenti e delle competenze professionali dei propri studenti, è stato selezionato come divulgatore dallo stesso Ministero dell’Istruzione.