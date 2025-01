Questa sera a Bisceglie presentazione del romanzo “Gli anni della disobbedienza”

Questa sera alle ore 18:30 nella sede Arci in Via San Lorenzo, Giulio Di Luzio presenterà il suo romanzo “Gli anni della disobbedienza” edito da I Libri di Icaro.

Il protagonista, Roberto, vive con grande rigore i suoi anni giovanili (siamo negli anni Ottanta), entra nel grande movimento antimilitarista, che si oppone alla guerra e forma la sua coscienza politica. E si innamora di Carla. Ma l’innamoramento di una ragazza svampita gli pare un prezzo troppo alto da pagare di fronte ai nobili compiti, che il suo impegno gli pone. Decide che quella non sarà sua storia d’amore. Poi il lavoro lo porta al Nord e tutta sembra finito. Ora però Roberto ha 50 anni ed è sposato con Marina. Ma sogni contorti e sintomi depressivi lo riconnettono a Carla in una elaborazione contrastata e lacerante. Si ammala. Sì sgrana il rapporto coniugale, Roberto non esce più di casa e diventa la larva di se stesso, fino agli esiti positivi della terapia analitica e al suo risorgere con la ricomposizione del legame d’amore con Marina. Ma qualcosa si è incistato nel suo inconscio. Carla è stata davvero dimenticata ed è stata giusta la scelta di trenta anni prima? Un romanzo di formazione che lega il rigore etico ed esistenziale del giovane ventenne agli imperativi delle scelte, che siamo chiamati a fare nella vita.

Dialogherà con l’autore la Prof.ssa Marisa Contò.