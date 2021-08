Quarto appuntamento del “Blu Festival” con “Luna Nova Band”

Quarto appuntamento del “Blu Festival“, rassegna promossa dalle attività di “Via La Spiaggia”, accomunate sotto le insegne di “AssoLocali”.

Oggi, 5 agosto, a partire dalle 21.30, sul trimarano ormeggiato a “Bisceglie Approdi”, sarà il turno della band “Luna Nova“, caratterizzata da un repertorio totalmente ispirato alla melodia napoletana.

Vari i brani che saranno suonati dal gruppo nato nel 1998, composto da Ermanno Romano (chitarra e voce), Enrico Quaranta (batteria) ed Eugenio Frungillo (tastiere).

Si passa da classici come “Malafemmena” e “Torna a Surriento” sino ad arrivare a pezzi di fama internazionale come “Te voglio bene assaje” e “’O sole mio”, passando per la Tammurriata o brani più struggenti, tutto condito da uno spirito di gioco e battuta che permette di riadattare alcune canzoni in chiave moderna.

Per godere della musica della “Luna Nova Band”, sarà quindi unicamente necessario prenotare il proprio tavolo nei locali presenti sul cittadino porto turistico.