Pulcinella protagonista dell’evento al Giardino Botanico Veneziani / DETTAGLI

Oggi, sabato 24 settembre il Giardino Botanico Veneziani si trasforma in un teatro all’aperto per offrire a la possibilità di vivere un pomeriggio in maniera del tutto originale. Lo spettacolo di Pulcinella, previsto nel pomeriggio, a cura del burattinaio Pantaleo Annese, la merenda di Bonton (che festeggia anche il suo anniversario), i profumi e i colori delle collezioni botaniche a settembre, l’accoglienza dei volontari dell’associazione Mosquito, che da circa cinque anni gestisce la riapertura e la rinascita del Giardino Botanico biscegliese. Un luogo unico del territorio regionale grazie all’implementazione di specie e alla presenza di alberi notevoli, come il Pistacchio monumentale.

“L’aiuola dove si svolgerà la festa sarà infatti proprio quella del grande Pistacchio. Come sempre – fanno sapere gli organizzatori – metteremo a disposizione cuscini e sedute, ma invitiamo i partecipanti a portare con sé l’indispensabile per un pomeriggio all’aperto, in giardino”.

Di cosa parla lo spettacolo? Di Pulcinella, di impegno civile e di ironia, ma anche di politica. E lo fa con ironia e senza alcun riferimento attuale. Marzia Papagna, presidente di Mosquito Aps spiega: “Quello che vogliamo è usare questo importante momento per tutti i cittadini italiani (il prossimo 25 settembre riaprono le urna per le elezioni politiche 2022) per diffondere il valore dell’impegno civile e ricordare quindi che l’atto del voto è molto importante, senza ovviamente alcun riferimento alla situazione attuale, ma con l’obiettivo di toccare un tema complicato che, attraverso l’arte burattinaia del grande maestro Pantaleo Annese e il personaggio di Pulcinella, coinvolgerà e divertirà allo stesso modo grandi e bambini. Questa iniziativa, come le altre che facciamo, sono il pretesto per vivere il giardino nei vari momenti dell’anno, nelle diverse stagioni. Questa volta, godremo di un tramonto speciale in compagnia, con lo spirito dello stare bene, per essere felici, per condividere le emozioni che il Giardino Botanico Veneziani è in grado di far provare, ritornando sempre più bello nelle mani dei suoi cittadini”.

Per l’occasione, si potranno ammirare le piante che si preparano al periodo autunnale: dalla collezione delle cactacee monumentali agli alberi di origine australiana brachychiton, dalla parte mediterranea fino alle piante esotiche.

L’ingresso ha un piccolo contributo a persona, utile a coprire le spese da sostenere per la gestione del giardino.

Si può prenotare su whatsapp al numero 3274216440.



Il Programma

h. 18.00 – Apertura cancelli e raccolta adesioni

h. 18.15 – Sistemazione e Merenda con Bonton

h. 19.00 – Inizio dello spettacolo “Pulcinella e Antonio La Trippa”

h. 20.00 – Saluti finali e ringraziamenti