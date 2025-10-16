“Puglia. Terra delle querci”, Antonio Sigismondi presenta il suo nuovo libro a Bisceglie

Venerdì 17 ottobre alle ore 19:00, la libreria Abbraccio alla vita ospiterà la presentazione del libro “Puglia. Terra delle querci” di Antonio Sigismondi, una delle voci più autorevoli nello studio della biodiversità pugliese.

Sigismondi, profondo conoscitore del territorio e collaboratore della Regione Puglia per la tutela delle specie animali e vegetali, offre in questa sua ultima opera un viaggio suggestivo tra i boschi pugliesi, raccontandone l’evoluzione nel tempo, il valore ecologico e culturale e le sfide legate alla loro conservazione.

Protagoniste assolute del volume sono le querce, alberi simbolo della regione e autentiche custodi del paesaggio rurale pugliese. Dal fragno dell’Alta Murgia alla roverella del Subappennino Dauno, fino alla maestosa quercia vallonea del Salento, unica nel suo genere, l’autore ne svela la bellezza, la forza e il ruolo nel mantenere viva la memoria dei luoghi.

Più che semplici elementi naturali, le querce diventano nel racconto di Sigismondi un potente simbolo di identità e appartenenza, metafora di una Puglia che affonda le proprie radici nella tradizione ma che continua a rinnovarsi, rigogliosa e accogliente come le sue antiche foreste.