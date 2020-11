Puglia e Brasile si fondono nel brano “Felicidade” rivisitato da Erica Mou e Marcelo Jeneci

La giovane cantautrice biscegliese Erica Mou e Marcelo Jeneci accomunati dall’amore per la musica e per il Brasile di Max de Tomassi hanno dato vita a una nuova versione di “Felicidade”, in due lingue, pubblicata in “Feito pra Acabar”- 10 Anos, uscito lo scorso 30 ottobre in tutto il mondo.

“Felicidade” è uno dei brani più famosi di Jeneci, cantautore di San Paolo. De Tomassi ha definito il lavoro artistico-musicale “Un’opera d’arte ricca di elementi che ci danno certezze sul rinnovamento e l’evoluzione della musica brasiliana contemporanea che prendono spunto dai grandi riferimenti che essa ha avuto e che ancora la orientano come Caetano Veloso e Chico Buarque”.

“Felicidade si è trasformato nell’immaginario volo che unisce la profonda eleganza del canto di Erica Mou con l’ipnotica bellezza delle melodie brasiliane insita in Jeneci”, ha sottolineato de Tomassi.