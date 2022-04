Pubblicato “Mr. Me”, la nuova raccolta poetica di Maurizio Evangelista

Il poeta biscegliese Maurizio Evangelista pubblica la sua nuova raccolta poetica, “Mr. me”, vincitrice della 7^ edizione del premio Arcipelago Itaca, ideato dall’editore Danilo Mandolini, tra i premi editoriali di poesia più importanti nel panorama nazionale. Dalla motivazione di Alessio Alessandrini: nelle stanze d’albergo di Maurizio Evangelista vanno in scena i plurimi e postumi teatranti di una vicenda umana che ha il sapore un po’ dei vecchi film in bianco e nero, un po’ dei trasalimenti di un’infanzia che riaffiora dolente. Il misterioso “Mister me”, volutamente e ironicamente minuscolo, è uomo e donna, è padre e madre, è amato e amante, è vergine e madonna, prostituta e premaman, in un rodeo che si muove nelle multiple prospettive di una telecamera, di un indiscreto occhio fratello.

Maurizio Evangelista è nato a Terlizzi e vive a Bisceglie. Tra le sue pubblicazioni: le raccolte poetiche “Suonatore di corno” (2010) e “La città inventata/Izmišljeni grad” (2015 – Ediz. Secop bilingue con traduzione del poeta Dragan Mraovic – premio della critica “Vrdnicke Venac Vile” a Sremski Karlovci in Serbia); i racconti per l’infanzia nei libri “Gli animali e noi” (2013) “So dire di no” (2015) e “La rosa di Damasco” (2016) editi da Adda Editore – Scritture Meridiane Per Ragazzi, a cura del prof. Daniele Giancane. Sue poesie sono state tradotte e pubblicate in polacco, inglese, russo, serbo-croato, albanese e spagnolo. Nel 2017 ha partecipato alla XVII edizione della Giornata Mondiale della Poesia di Varsavia su invito del poeta Aleksander Navorski, ed è stato tra gli ospiti della XI edizione del “Trireme della Poesia Ionica” a Saranda, in Albania, su invito del poeta Agim Mato. Dal 2010 è direttore artistico dell’evento Notte di Poesia al Dolmen.