Progetto Semi di legalità, a Bisceglie la presentazione del libro “Mano Mozza”

Lunedì 11 ottobre, alle ore 19.30 nella chiesa Santa Margherita di Bisceglie, verrà presentato, in collaborazione con la libreria Prendi Luna Book & More, il libro dal titolo “Mano Mozza – Genesi e sviluppo di una mafia pugliese” di Emma Barbaro e Valentina Maria Drago: si tratta del primo appuntamento pubblico della rassegna promossa nell’ambito del progetto “Semi di Legalità” del Settore Giovani dell’Azione Cattolica diocesana. Ospiti della serata, oltre alle autrici, saranno l’editore Leonardo Palmisano e il magistrato Pasquale Drago; modererà la giornalista Grazia Pia Attolini.

L’incontro rientra nel ricco calendario di eventi, presentati il 18 settembre a Palazzo Beltrani, previsti per l’anno 2021-2022: ad aggiungersi alla rassegna di libri sul tema della lotta alla criminalità organizzata, ci saranno incontri con le scuole, testimonianze e progetti per i più piccoli. Con il sostegno della Prefettura Bat, della provincia e dei sette comuni della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, “Semi di legalità” mira, infatti, a rivolgersi ad un pubblico di grandi e piccoli, in occasione dei trent’anni dalle stragi in cui hanno perso la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Per partecipare all’evento, in conformità con le disposizioni anti-covid19, è necessario essere muniti di green-pass e registrarsi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAOZQUB1umdfElQ4AAzDryPlWAffM6ZU18Fda78Q8SaYyINA/viewform?usp=sf_link .

Potranno partecipare alla presentazione i primi 40 iscritti, causa posti limitati, che potrebbero, però, subire un aumento in caso di condizioni climatiche favorevoli.