Pro Loco Unpli Bisceglie, ecco i tre volontari selezionati per il Servizio Civile

Sono state pubblicate le graduatorie definitive, suddivise regione per regione, del progetto “Le Pro Loco per la promozione del patrimonio culturale e la valorizzazione sostenibile dei territori”.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, ha stilato l’elenco definitivo dei giovani selezionati per il Servizio Civile Universale in Pro Loco. L’avvio del servizio in sede sarà il 24 giugno.

Per la Pro Loco Unpli Bisceglie tre posti a disposizione. I primi tre in gradutoria, che pertanto entreranno in carica dal prossimo 24 giugno, sono Ivan Di Clemente, 25 anni (73 punti), Alessandro Povia, 22 anni (71), e Sara Di Benedetto, 21 anni (66).

“Auguro buon lavoro a Sara, Ivan e Alessandro”, ha dichiarato il presidente della Pro Loco Unpli di Bisceglie, Vincenzo De Feudis, “Ci aspettano mesi importanti di ripresa, di programmazione e di organizzazione eventi mirati, come sempre, alla valorizzazione e alla promozione delle peculiarità del nostro territorio. E finalmente”, conclude De Feudis, “potremo garantire orari di apertura stabili del nostro Sportello in via Cardinale Dell’Olio”.

I tre volontari resteranno in servizio per dodici mesi.

Scarica qui la graduatoria definitiva.