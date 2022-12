Pro Loco e Telethon ancora insieme per la solidarietà con i cuori di cioccolato

La Pro Loco Unpli Bisceglie aps rinnova il connubio solidale con la Fondazione Telethon e, come ogni anni, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, si mobilita per la vendita dei cuori di cioccolato. Il ricavto sarà interamente devoluto alla Fondazione che, dalla sua fondazione, si occupa della ricerca contro le malattie genetiche rare.

La Pro Loco sarà coadiuvata dall’associazione sportiva Bisceglie Running. L’appuntamento è fissato a domenica 18 dicembre, in Via Aldo Moro, a partire dalle ore 9 e per tutta la mattinata.

“Cultura è anche invitare a un senso di solidarietà la comunità in cui ci si trova a operare – dichiara il presidente Pro Loco Bisceglie, Vincenzo De Feudis – Pertanto invitiamo i cittadini a regalarsi e a regalare queste uova di cioccolato per compiere un gesto nobile e altruista”.