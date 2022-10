Pro Loco Bisceglie, plauso dell’amministrazione per i sessant’anni / FOTO

Durante la conferenza celebrativa dei sessant’anni di attività dell’associazione Pro Loco Unpli di Bisceglie, il sindaco, Angelantonio Angarano, ha consegnato, a nome di tutta l’amministrazione, una targa-riconoscimento al presidente Vincenzo De Feudis, da vent’anni alla guida della realtà associativa di promozione culturale e turistica: “Alla Pro Loco vanno riconosciuti spirito di servizio, passione, tenacia e grande amore nei confronti della città – ha sottolineato nel corso della cerimonia svoltasi a Palazzo Tupputi il sindaco Angarano – Soprattutto al suo presidente va indirizzato un enorme ‘grazie’ da parte della città per aver saputo guidare gli indirizzi economico-turistici e storico-culturali dell’azione della Pro Loco. Ha saputo, con i suoi numerosi giovani, fare rete e creare un indotto, tra visite guidate, ricettività, iniziative, che ha consentito a Bisceglie di crescere”.

Diversi i rappresentanti istituzionali presenti alla cerimonia: oltre al primo cittadino, l’ex sindaco Francesco Spina, gli ex assessori Vittoria Sasso, Angelo Consiglio (attuale vice sindaco), Loredana Acquaviva, Tonia Spina, Francesco Amoruso, già senatore, l’attuale assessore alla cultura Loredana Bianco, l’ex consigliere delegato al turismo e già europarlamentare Sergio Silvestris. Ha inviato un saluto l’ex sindaco Franco Napoletano. Presenti in sala i consiglieri comunali Franco Coppolecchia, Carla Mazzilli e Michele De Noia.

“Guidare per un terzo della sua vita totale questa associazione è stato e continua a essere per me un onore nonostante gli impegni, burocratici e organizzativi, si moltiplichino – ha commentato emozionato Vincenzo De Feudis – Abbiamo sempre avuto e continuiamo a sentire un grandissimo innamoramento nei confronti della città di Bisceglie. La Pro Loco di Bisceglie ha ottenuto, soprattutto negli ultimi dieci-quindici anni, riconoscimenti di grande prestigio come miglior Pro Loco di Puglia e come legame tra le Pro Loco del Sud Italia e l’Unione delle Pro Loco a livello nazionale: sono segnali di quanto bene abbiamo operato”.

Presente anche il presidente delle Pro Loco Unpli di Puglia Rocco Lauciello, mentre in collegamento il presidente nazionale Unpli Antonino La Spina.

Gli ex volontari del Servizio Civile Universale Alessandro Povia, Sara Di Benedetto e Ivan Ricchiuti hanno presentato “Biscegliese Madrelingua”, il progetto realizzato nel corso delle attività in associazione. Clicca qui per vedere le video-interviste. Al termine della serata il poeta Nicola Ambrosino ha declamato e dedicato una poesia in vernacolo alla Pro Loco di Bisceglie, in particolar modo al presidente De Feudis.