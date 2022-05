Pro Loco Bisceglie, Pierpaolo Sinigaglia nuovo componente del consiglio direttivo

“La Pro Loco Unpli di Bisceglie, presieduta da Vincenzo De Feudis, nel corso dell’ultima riunione del consiglio direttivo tenutasi nel mese di aprile, ha eletto come nuovo consigliere il dott. Pierpaolo Sinigaglia“, questo è quanto si legge sul sito ufficiale dell’associazione turistico-culturale biscegliese.

“Il nostro socio si è dimostrato disponibile a voler intraprendere una collaborazione propizia, entrando a far parte del consiglio direttivo, diventando così membro attivo dell’associazione”, scrive il presidente De Feudis, “Siamo certi che il consigliere Dott. Pierpaolo Sinigaglia, attraverso il suo impegno e la sua dedizione, riuscirà a svolgere egregiamente il suo ruolo, coadiuvato da tutti i membri del consiglio direttivo, facendo crescere, conoscere e tramandare la conoscenza del territorio”.

L’ingresso di Sinigaglia nel direttivo Pro Loco è avvenuto in seguito alle dimissioni per questioni personali e di lavoro della consigliera Dalila Lamanuzzi nei confronti della quale De Feudis ha indirizzato sentimenti di gratitudine per il lavoro svolto dalla costituzione del direttivo in carica dal mese di luglio 2020.

Sinigaglia è molto attivo in diverse realtà associative cittadine ed è stato presidente del Rotary club di Bisceglie 2017-2018.

Il nuovo direttivo risulta quindi composto da Vincenzo De Feudis (presidente), Roberta De Vincenzo (vice presidente), Angelica Todisco (segretaria), Francesco Brescia (addetto stampa), Margherita Gramegna, Maurizio Evangelista e Pierpaolo Sinigaglia. Quest’anno la Pro Loco biscegliese festeggia i suoi primi sessant’anni di attività sul territorio.