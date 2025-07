Primo incontro con le lezioni di arte e storia nel Borgo delle Meraviglie con Gianfrancesco Todisco

Tornano, dopo lo straordinario successo dello scorso anno, le lezioni di storia e arte all’interno del Borgo delle Meraviglie, nel centro storico di Bisceglie. Un’occasione preziosa, per cittadini e visitatori, per scoprire la storia e le bellezze di quei luoghi della città pugliese dei quali spesso non si conosce appieno la storia, il valore, i cambiamenti sopraggiunti nel corso del tempo.

Il primo appuntamento è per domani, domenica 20 luglio, alle ore 20 in Piazza Duomo, per una conversazione a cura di Gianfrancesco Todisco, apprezzato storico della Città di Bisceglie e del territorio, dal titolo “Il Castello di Bisceglie e i suoi fantasmi”. Castello di cui Todisco ha seguito personalmente i lunghi e complessi lavori di restauro.

La storica dell’arte Margherita Pasquale terrà invece, venerdì 25 luglio, una lezione utile a leggere al meglio quella “pagina di pietra” che è il portale della Cattedrale di Bisceglie. Un incontro che punta ad offrire un’accurata e preziosa interpretazione iconologia di uno dei più bei portali romantici di tutta la Puglia, incastonato come una gemma nella facciata della chiesa biscegliese.

Nuovamente Gianfrancesco Todisco sarà poi protagonista la settimana successiva, domenica 27 luglio, con un secondo appuntamento dedicato alle scorribande nel Rinascimento biscegliese, dal titolo: “La Regina, la Duchessa e i Ma’rmori a Diamante”.

Infine lunedì 28 luglio, appuntamento con la presentazione del libro d’arte dedicato al Parco delle Sculture di Masseria Posta Santa Croce, alla presenza di Pietro Consiglio, Isabella Battista e Paolo Ricchiuti, lo scultore che si è occupato di lavorare il legno annerito degli ulivi danneggiati da un incendio nella caldissima estate del 2017 per dare vita a suggestive opere d’arte accomunate dal tema della “metamorfosi”: un riferimento al poema epico-mitologico di Ovidio, ma anche alla possibilità di manipolare la materia per trasformarla in qualcosa di nuovo, ridandole nuova vita.

Sarà ovviamente possibile per i visitatori sfruttare queste occasioni per passeggiare nel centro storico, prima o dopo gli incontri, e visitare le attività commerciali, le botteghe artigiane e artistiche che, in occasione del Borgo delle Meraviglie, hanno riaperto nel centro storico, per far rivivere quella parte della città che in passato ha rappresentato un centro nevralgico di crescita e sviluppo socio-economico.

È possibile rimanere aggiornati su tutti gli eventi e i laboratori del Borgo delle Meraviglie seguendo le pagine social ufficiali dell’iniziativa. La sesta edizione del Borgo delle Meraviglie è promossa da Associazione Borgo Antico, Confcommercio Bisceglie, Gal – Ponte Lama e Comune di Bisceglie .