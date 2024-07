Prima assoluta stasera a Bisceglie per lo spettacolo “Fortunati a nascere – on air”

“Fortunati a nascere – on air”, la nuova creazione di ResExtensa Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione per la danza, sarà presentata in prima assoluta a Bisceglie oggi, sabato 13 luglio, alle ore 21, nell’ambito del cartellone estivo “Estate in blu 2024” del Comune di Bisceglie in programma al Teatro Mediterraneo. L’evento è organizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese ed è a ingresso gratuito per il pubblico, fino a esaurimento posti.

Una serata di festa spettacolo dedicata ai sentimenti, un inno alla vita, alla gioia di stare insieme, che promette di travolgere gli spettatori di ogni età, proposta da Raffaello Fusaro, regista ed interprete di teatro, insieme alla compagnia di danza terra aria diretta da Elisa Barucchieri.

La danza di ResExtensa e lo spettacolo esulano da schemi convenzionali, e si caratterizza per la sua natura fortemente visiva e narrativa, includendo video proiezioni, interazione con la luce, le note e le parole. ResExtensa è specializzata nell’ideazione, direzione e produzione di eventi al chiuso e en plein air in spazi urbani di particolare valenza storica, architettonica, artistica.