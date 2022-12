Presidio del Libro, ultimo appuntamento con la rassegna Diritti in genere

Questa sera, 16 dicembre alle ore 18 presso la Sala convegni dell’Opera Don Uva ultimo appuntamento con Diritti in genere, la rassegna ideata dal Circolo dei lettori Presidio del libro di Bisceglie e giunta ormai alla 9^ edizione, realizzata in collaborazione con Universo salute e con il sostegno dell’associazione dei Presidi del libro.

Annacarla Valeriano, storica, ricercatrice e saggista, già nota per studi quali Ammalò di testa. Storie dal manicomio di Teramo e Malacarne. Donne e manicomio nell’Italia fascista, presenterà il suo ultimo lavoro, Contro tutti i muri, sulla vita e l’opera di Franca Ongaro Basaglia, a cui la rassegna quest’anno è dedicata. Dialogherà con l’autrice il Prof. Antonio Pasquale del Circolo dei lettori.

La scelta di dedicare a Franca Ongaro Basaglia la rassegna Diritti in genere mira a rimettere nella giusta luce il contributo di una donna straordinaria alla storia d’Italia nella seconda metà del ‘900, non solo per il legame indissolubile con il padre della rivoluzione della psichiatria, ma per le riflessioni che hanno esplorato l’universo della condizione femminile illuminando il suo impegno sociale e politico.

Sarà gradita ospite dell’incontro la dott.ssa Cristina De Blasi, giovane ricercatrice che ha recentemente posto a base della sua tesi di laurea dal suggestivo titolo “Voci di Uragani, Voci di Donne” una ricerca presso l’Archivio storico dell’Opera Don Uva che ha permesso di riportare alla luce lettere scritte da donne internate nell’ex manicomio, oggetto di una interessante analisi filologica e linguistica.

Sfaccettature di storie di donne così lontane, ma anche così vicine, che ancora parlano alla coscienza di chi oggi non cessa di interrogarsi sui diritti, sull’inclusione, sul femminile.