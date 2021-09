Presidio del Libro: “Festa dei Lettori”, il programma della XVII edizione

Si rinnova l’appuntamento con la condivisione di letture ad alta voce, di conversazioni su temi di attualità, costume, letteratura, poesia e altro. Il tema de “La Festa dei Lettori” 2021 è L’invenzione del presente.

La XVII^ edizione dell’iniziativa, ideata e organizzata dal Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie, si terrà dal 30 settembre al 4 ottobre. Ecco il programma completo:

Giovedì 30 settembre

18.30 on line

Conversazioni sul futuro con Vanessa Roghi: Voi siete il fuoco in collaborazione con il Liceo da Vinci

Venerdì 1° ottobre

16.30 Isolachenoncè Opera don Uva

Daniela Rubini: Viaggiare con le parole, Laboratorio di LAV con gli ospiti dell’Opera Don Uva

Venerdì 1° ottobre

18.30 Sala degli Specchi Palazzo Tupputi

Yari Selvetella: Le regole degli amanti

Sabato 2 ottobre

Isolachenoncè Opera Don Uva

Ore 10 Daniela Rubini: Viaggiare con la fantasia, Laboratorio per bambini in collaborazione con il 2° CD Caputi

Ore 10.45 Eleonora Celestino: Viaggiare oltre il muro, Laboratorio di LAV con gli ospiti dell’Opera Don Uva

Ore 18.00 on line

Ida Lucia Musci: Laboratorio di Letteratura e Cinema, Un autore dimenticato, Gesualdo Bufalino

Domenica 3 ottobre

18.30 on line

Gruppo di lettura Segnalibro per il Torneo Robinson

Lunedì 4 ottobre

18.30 Isolachenoncè Opera Don Uva

Ida Lucia Musci: Laboratorio di Poesia, Montale, La bufera e altro con il gruppo Unitre

Posti limitati su prenotazione e possesso di green pass. Info e prenotazioni 3474905226 – circolodeilettoribisceglie@gmail.com

La Festa dei Lettori si avvale: el patrocinio del Comune di Bisceglie, del sostegno della Regione Puglia, dell’associazione Presìdi del Libro e di Universo Salute, della collaborazione di sistemaGaribaldi, Linead’onda, Vecchie Segherie Mastrototaro, Unitre, Liceo da Vinci, 2° CD Mons. Caputi.