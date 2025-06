Presidio contro la guerra e in solidarietà col popolo palestinese in Piazza San Francesco

Questa sera, 30 giugno, dalle ore 19.00 in piazza San Francesco, Anpi Bisceglie, Auser Bisceglie, Circolo Arci Oltre i Confini e Pax Christi Bisceglie, organizzando un presidio contro la guerra ed in solidarietà col popolo palestinese, invitando amministratori locali, associazioni, partiti politici, parrocchie e cittadini a unirsi e a indossare una maglietta bianca con una scritta contro la guerra.

“L’Europa, invece che ribellarsi al ritorno all’epoca della clava, si prepara ad accettare il diktat della NATO per alzare le spese militari al 5% del PIL. Sono soldi nostri, rubati alla nostra vita e ai nostri bisogni. Era possibile dire no, la Spagna lo ha fatto. Von Der Leyen, Meloni, gli altri leader europei invece obbediscono, addirittura plaudono”, scrivono gli organizzatori.

“Obbediscono a una NATO il cui Segretario generale, Mark Rutte, pochi giorni fa ha dichiarato che l’attacco Usa all’Iran non è in contrasto con il diritto internazionale. Un Segretario generale completamente subordinato al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si congratula con lui per le azioni militari in Iran e per l’aver ottenuto che l’Europa pagherà alla grande per il riarmo, celebrando questo risultato come una personale vittoria di Trump, così come dimostrano i messaggi privati che Rutte ha inviato a Trump e che lo stesso Presidente americano ha poi incredibilmente reso pubblici”, si legge nel comunicato stampa firmato dai promotori dell’iniziativa.

“Tutto ciò dovrebbe forse far scaturire più di qualche riflessione anche sulla nostra partecipazione a un’alleanza militare come la NATO. L’Europa si arma fino ai denti e prepara la guerra, mentre continua a sostenere il genocidio a Gaza, il piano di annessione e le guerre di Israele, mentre continua ad armare la guerra in Ucraina. Hanno scelto la guerra, hanno scelto la morte, hanno scelto la barbarie”, concludono.