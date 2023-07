Presentato il BiComix 2023: torna il festival del fumetto con tanti ospiti, workshop e attività

Dal 18 al 20 agosto torna sul Porto Turistico di Bisceglie il BiComix: festival del fumetto e del cosplay organizzato da Associazione URCA con la collaborazione del Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi e Maison Studio. Un’edizione variegata e dall’imponente programma, che porterà nella città pugliese alcuni degli autori più conosciuti e apprezzati del panorama fumettistico italiano come Yi Yang, Maicol&Mirco, Eliana Albertini, Lorenzo Palloni, Jioke, Giusy Gallizia, Maurizio Lacavalla, Stefano Nardella, Vincenzo Bizzarri e Andrea Dentuto, ma anche realtà editoriali coraggiose e innovative come quelle de La Revue Dessinée (rivista di giornalismo a fumetti), della Nuova Editoria Organizzata e del collettivo indipendente Mammaiuto.

La 4a edizione del BiComix si aprirà, come da tradizione, con la serata di anteprima del venerdì, che gli organizzatori hanno deciso di dedicare quest’anno al mitico Lupo Alberto, icona del fumetto pop europeo, di cui verrà ripercorsa l’intrepida ed entusiasmante avventura dagli anni Settanta a oggi. Ospite sarà Lorenzo La Neve, curatore di “Tutto un altro Lupo”, recente restyling dello storico fumetto, in dialogo con il creatore originale del personaggio: il maestro Silver, che interverrà in diretta in videocollegamento.

Novità dell’edizione 2023 saranno i workshop dedicati ai bambini e ai ragazzi, condotti da alcuni degli ospiti della rassegna. I piccoli potranno divertirsi con i personaggi di Palla Rossa e Palla Blu, sotto la guida del loro creatore Michael Rocchetti (Maicol&Mirco), mentre Giovanni Dell’Oro (Jioke) si occuperà di un laboratorio per ragazzi più grandi utile a capire come governare vignette, spazi bianchi e tutti gli elementi indispensabili per la creazione della propria storia a fumetti.

L’universo cosplay sarà nuovamente protagonista del BiComix con una programmazione dedicata, che culminerà nell’attesissima gara a premi, durante la quale tanti giovani ragazzi sfodereranno costumi realizzati artigianalmente e coreografie creative, per la gioia degli spettatori, che potranno inoltre cantare a squarciagola le sigle dei loro cartoni animati preferiti, eseguite dal vivo dalla band Le Stelle di Hokuto durante la serata di sabato.

Alla zona fieristica (con giochi da tavolo, spettacoli di k-pop, tornei di Magic e Dungeons & Dragons), sarà affiancata l’Artist Harbor: spazio che vedrà al centro i più brillanti talenti locali del fumetto e dell’illustrazione. La presenza de Gli Audaci, divulgatori esperti della nona arte, permetterà, infine, di approfondire con gli ospiti del BiComix alcune tematiche specifiche e collaterali rispetto alle opere che saranno presentate in quei giorni, attraverso una serie di appuntamenti paralleli che sarà possibile seguire anche online.

Il BiComix è realizzato con il sostegno del Comune di Bisceglie, Camera di Commercio Bari, Confcommercio Bisceglie e Bisceglie Approdi, con il patrocinio di Provincia Bat e Consiglio Regionale della Puglia. Gli organizzatori ringraziano gli sponsor Maison Studio, Pedone Ferramenta, Doom Studio, Mondoceramica, Ghiottonerie, Ottica Ficco, MX serramenti, Loalex, Dvr consulting, Noi Energia, Fercolor, Di Monte Marmi, Iconacasa, Bruni & Bruni, Ferrucci Group, CasaIn, Il Mastro e Freelance.