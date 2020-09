Presentato “Annessi e connessi” di Pinuccio: “Spesso cerchiamo solo approvazione” / VIDEO

“Vedo spuntare profili che finiscono con ‘official’, ‘real’, come se chi lo crea sa già di diventare famoso e quindi blocca già il nome”, “Poi leggo ‘Scusate se oggi non sono stata molto presente su Facebook’, come se chi la segue si preoccupasse davvero della sua assenza”, “La rovina dei social è l’utilizzo da parte degli over che si sono trovati questo giochetto in mano”.

Tanti gli spunti, ora ironici ora del tutto attinenti al reale, forniti dalla presentazione del libro di Alessio Giannone (Pinuccio) “Annessi e connessi” edito da Mondadori Electa e presentato martedì 15 settembre nel Mondadori Bookstore nelle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie.

Ma chi siamo in realtà? Quelli che mostriamo di essere sui nostri canali social o quelli off line? L’intervista all’autore ci aiuta a capire meglio cosa spesso pretendiamo da questi canali mediatici on line.

