Presentato a Bisceglie “Il Cuore dell’Universo”, libro d’esordio di Valentina Ruggieri

Si è svolta ieri, nella libreria Abbraccio alla Vita, la presentazione de Il Cuore dell’Universo, opera prima di Valentina Ruggieri, autrice, narratrice di progetti educativi e operatrice del turismo culturale.

Il pubblico ha conosciuto la storia di Puntino, un piccolo viaggiatore dello spazio che attraversa pianeti, comete e stelle alla ricerca di emozioni e significati. Un racconto che unisce poesia, scienza e immaginazione, trasformando l’universo in un luogo familiare ai bambini e capace di parlare anche agli adulti. Ruggieri ha raccontato la nascita del progetto e il desiderio di offrire ai più piccoli un modo diverso di osservare il cosmo, inteso non solo come spazio fisico ma come mondo emotivo in cui riconoscere coraggio, paura, nostalgia, amore e curiosità. «Ogni bambino merita la possibilità di meravigliarsi – ha spiegato –. Anche la più piccola scintilla ha valore, perché tutto nell’universo esiste per brillare». A dialogare con l’autrice è stata Lucrezia Mastrapasqua, illustratrice ed educatrice, conosciuta in città per il suo lavoro nelle letture animate.

La serata si è conclusa con un laboratorio emotivo-creativo che ha coinvolto i bambini nella realizzazione di simboli legati al proprio mondo interiore, trasformando stelle e comete in esperienze personali. Durante l’incontro è arrivata anche la conferma della seconda edizione di Un filo per la mamma, la Yarn Call dedicata alla Festa della Mamma, pensata per unire creatività, comunità e memoria affettiva attraverso il ricamo condiviso.

Ruggieri ha rivolto un ringraziamento speciale a Luca De Ceglia, giornalista e autore che da anni valorizza Bisceglie e il territorio, scelto come padrino del libro, e a Raffaella Di Lena, docente dell’I.C. San Giovanni Bosco–Battisti–Ferraris, da sempre impegnata nella promozione culturale e nei progetti educativi locali.