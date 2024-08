Presentata al Ministero nuova edizione di Libri nel Borgo Antico: tra gli ospiti Gratteri e Cecchettin

È giunto alla sua 15esima edizione il festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, in programma a Bisceglie dal 30 agosto all’1 settembre. Una festa della cultura e della lettura che coinvolge oltre 150 autori, cinquanta case editrici e migliaia di appassionati che ogni anno affollano le vie e le piazze del centro storico biscegliese.

Il festival è stato presentato oggi, giovedì 1 agosto, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma. Durante la conferenza stampa sono intervenuti: il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che sarà anche uno degli ospiti dell’edizione di quest’anno, Viviana Matrangola, assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale della Regione Puglia; Aldo Patruno, Direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di Regione Puglia; Emilia Tota, assessore alla cultura del Comune di Bisceglie; Alessandra Di Pierro, Presidente di Associazione Borgo Antico; Sergio Silvestris, fondatore di Libri nel Borgo Antico.

«Conosco benissimo ‘Libri nel Borgo Antico’ di Bisceglie, che ho visto nascere, e quest’anno ci tornerò: sono stato il primo autore della prima edizione di questa rassegna. Quello che apprezzo di più è la sua capacità di portare la lettura in tutto il territorio: la cultura deve uscire dalla ZTL di alcune grandi città, da quella dimensione antropologica che sono i radical chic, e diffondersi ovunque in maniera uniforme. È per questo che noi stiamo lavorando a progetti specifici affinché in ogni comune d’Italia vi sia un teatro, un cinema e magari anche una rassegna libraria. ‘Libri nel Borgo Antico’, inoltre, ha il pregio di darci una nuova dimensione del turismo, al quale è ormai necessario affiancare una offerta culturale adeguata. La lettura, e più in generale la cultura, è infine un fattore che determina la qualità della vita dei cittadini, insieme agli altri elementi che siamo abituati a considerare: contesto sociale, assistenza sanitaria, opportunità di lavoro e sviluppo. La lettura è un elemento che arricchisce lo spirito di ciascuno di noi, ci fa vivere un’altra vita che è quella che troviamo nella dimensione della lettura», ha dichiarato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nella sua introduzione.

«Libri nel Borgo Antico taglia quest’anno il traguardo della quindicesima edizione. Un festival maturo, importante, entrato ormai nel palinsesto dei grandi appuntamenti letterari della Puglia e del Mezzogiorno, e che ci piace particolarmente perché è pensato, da sempre, come una grande festa dei lettori.Non solo, quindi, come un’opportunità per incontrare autori e personalità della cultura, ma anche e soprattutto come un’occasione per promuovere la lettura attraverso percorsi che coinvolgono lettori ogni età e per incentivare la diffusione dei libri in diverse forme – dallo scambio gratuito all’acquisto – con risultati decisamente lusinghieri. E poi c’è la connessione, inevitabile, magnifica, tra la letteratura e la bellezza del Borgo Antico di Bisceglie, che ogni anno, grazie al festival, si affolla di migliaia di appassionati che, in un colpo solo, possono nutrire la mente, l’animo e gli occhi. Vorrei quindi ringraziare gli organizzatori, lo staff e i volontari per aver realizzato anche quest’anno un’edizione grande, inclusiva, accessibile e coinvolgente di “Libri nel Borgo Antico”, che parlerà di temi di stringente attualità, dalla violenza di genere al potere degli algoritmi, alle trasformazioni della politica. Non mi resta che invitare tutti gli appassionati a questa straordinaria festa della lettura e della cultura che si terrà a Bisceglie, ricordando il supporto che la Regione Puglia dà a questa iniziativa e a tutte le altre che, con grande merito, promuovono la lettura nel nostro territorio», ha aggiunto Viviana Matrangola, assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale della Regione Puglia.

«Quando si arriva a presentare un’iniziativa nel tempio della cultura, e cioè al Ministero della Cultura, vuol dire che si è arrivati all’evoluzione più alta di un progetto. Questo è il caso di Libri nel Borgo Antico, un festival che la Regione Puglia sostiene da molti anni e che si avvia adesso verso un’ulteriore fase di sviluppo. È un festival di comunità, che nasce dallo scambio di libri e che ha la gratuità alla sua base. Un festival in cui i protagonisti non sono prioritariamente gli autori, pure numerosissi, ma sono i ragazzi, i volontari e gli operatori che sono diventati sempre più manager della cultura e sempre più formati e in grado di organizzare un grande evento culturale. In questo sistema si sono sviluppate anche librerie e relazioni nazionali e internazionali. Insomma, Libri nel Borgo Antico è un punto di riferimento del sistema della lettura e della promozione del libro in Puglia, nel Mezzogiorno e in Italia», ha sottolineato Aldo Patruno, Direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di Regione Puglia.

«Libri nel Borgo Antico è una manifestazione che ha cambiato la pelle della nostra città. Sono emozionata dai risultati raggiunti dall’Associazione Borgo Antico in questi anni. Risultati raggiunti attraverso l’impegno, la passione e la dedizione degli organizzatori, ma anche dei tantissimi volontari che rappresentano l’anima di questo festival e valorizzano le bellezze del nostro centro storico con la loro presenza festosa durante la manifestazione», ha proseguito Emilia Tota, assessore alla cultura del Comune di Bisceglie.

«Siamo orgogliosi di presentare al Ministero della Cultura questa quindicesima edizione, che vede una presenza di autori sempre più numerosa e qualificata. Libri nel Borgo Antico continua a crescere e continua ad offrire al pubblico una molteplicità di spunti di riflessione sui principali temi culturali e di attualità. Una grande festa popolare caratterizzata da un forte legame con il territorio che la ospita. Ci poniamo l’obiettivo di avvicinare sempre più persone alla lettura e di contribuire al benessere della comunità attraverso la promozione della cultura», ha dichiarato Alessandra Di Pierro, Presidente di Associazione Borgo Antico.

«Libri nel Borgo Antico si conferma un grande spazio di libertà in cui chiunque può esprimere la propria idea e così anche il pubblico, che può scegliere liberamente chi ascoltare e quali presentazioni seguire. È un festival che ospita le idee più diverse, nella convinzione che la pluralità e l’eterogeneità di voci e pensieri sia una grande risorsa», ha concluso infine Sergio Silvestris, fondatore di Libri nel Borgo Antico.

Tra i temi della 15esima edizione di “Libri nel Borgo Antico” quello della violenza di genere con Gino Cecchettin, della lotta alla criminalità organizzata con Nicola Gratteri e dell’attualità con il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, Luca Sommi, Marcello Sorgi e Davide Casaleggio. Ampio spazio come ogni anno alla grande narrativa con Francesco Carofiglio, Matteo Bussola, Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Veronica Raimo, Gabriella Genisi, Luca Bianchini, Roberta Casasole e Anna Premoli. Per gli appassionati di sport, si segnala la presenza di Ferdinando De Giorgi, Carlo Pellegatti e Filippo Galli. Non mancheranno volti noti del giornalismo televisivo e dell’intrattenimento come Antonio Caprarica, Giulio Golia, Giuseppe Cruciani, Don Salvatore, Don Anselmo e Don Riccardo dallo show “Le Ricette del Convento”, Federica Cacciola, Rosy Chin e Rocco Tanica. Tra gli ospiti anche Marcello Veneziani, che si esibirà in un monologo dal titolo “Mi ritorni in mente: Amarcord, t’arrecóurde?”, dedicato Bisceglie, la sua città, e Angelo Mellone, che presenterà in anteprima la sua ultima opera letteraria.

Grande novità di quest’anno è il “tavolo” che chiuderà le serate di venerdì e sabato. Alcuni degli ospiti del festival saranno coinvolti nel format inedito condotto dal giornalista Luca Sommi per confrontarsi sulle ultime notizie e sui temi di attualità.

Confermata anche per quest’anno una sezione dedicata ai bambini: il Borgo dei Piccoli, organizzato con Abbraccio alla Vita e Zonaeffe nell’atrio del Castello Svevo della città, con letture dedicate, laboratori d’arte, yoga, teatro e scrittura creativa. Torna anche lo Scambialibro, uno degli spazi più longevi e frequentati in Puglia dove poter scambiare gratuitamente un vecchio libro con uno nuovo, oltre che le visite guidate nel centro storico curate dai bambini delle scuole elementari biscegliesi. Da quest’anno, sarà inoltre possibile aderire all’iniziativa dell’All You Can Read: acquistando una bag ufficiale del festival, la si potrà riempire con dieci libri da scegliere liberamente tra le centinaia di volumi disponibili.

I volontari del festival e i giovani partecipanti al percorso di avvicinamento alla lettura “I Sognalibri”, organizzato da Libri nel Borgo Antico con il patrocinio dell’università Luiss “Guido Carli”, avranno inoltre modo di approfondire le modalità di accesso al Campiello Giovani, concorso letterario promosso e organizzato dalla Fondazione il Campiello – Confindustria Veneto rivolto a giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni. Con loro dialogherà Stefania Zuccolotto, membro del Comitato di Gestione del Premio Campiello.

Ricco il programma di eventi collaterali, con la serata di anteprima il 29 agosto e quella di chiusura il 2 settembre. L’edizione 2024 di Libri nel Borgo Antico sarà preceduta da uno spettacolo teatrale per la regia di Gianluigi Belsito, ispirato al cinema di Federico Fellini e dedicato ai cento anni del Politeama Italia, storica sala cinematografica della Città di Bisceglie che ha ospitato in un secolo di attività i più grandi nomi dello spettacolo, della musica e del varietà.

Il 2 settembre, presso Universo Salute – Opera Don Uva, il poeta Davide Rondoni e il prof. Guidalberto Bormolini presenteranno il volume “Vivere il Cantico delle creature. La spiritualità cosmica e cristiana di san Francesco”. A seguire lo spettacolo teatrale “Frate Francesco, giullare di Dio” a cura de La Compagnia dei Teatranti, allestimento finale del laboratorio teatrale gratuito che negli scorsi mesi ha coinvolto la comunità biscegliese e alcuni degli ospiti di Universo Salute – Opera Don Uva. La serata è patrocinata dal Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, di cui è Presidente lo stesso Rondoni.

Per ogni informazione sul programma di Libri nel Borgo Antico 2024 e sugli eventi collaterali della 15esima edizione, è possibile consultare il sito www.librinelborgoantico.it.

Il festival Libri nel Borgo Antico, sostenuto dall’official sponsor Enel e sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura, gode del patrocinio di Parlamento Europeo, Ministero della Cultura, Università degli Studi di Bari, Regione Puglia, Consiglio Regionale della Puglia, Comune di Bisceglie, Provincia Bat e Rai Puglia. Partner di questa quindicesima edizione sono Confcommercio Bari e Bat, Camera di Commercio di Bari, Unpli Puglia, Confindustria Bari e Bat e GAL Ponte lama. Il TGR Puglia è Media Partner dell’evento.