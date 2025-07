Presentata al Ministero della Cultura l’edizione 2025 di “Libri nel Borgo Antico”

È giunto alla sua 16esima edizione il festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, in programma a Bisceglie, dal 29 al 31 agosto. Una festa della cultura e della lettura che coinvolge oltre 150 autori, cinquanta case editrici e decine di migliaia di appassionati che ogni anno affollano le vie e le piazze del centro storico biscegliese.

Il festival è stato presentato oggi, martedì 29 luglio, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma. Durante la conferenza stampa sono intervenuti: l’On. Gianmarco Mazzi, Sottosegretario di Stato alla Cultura; Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia; Alfredo Fabbrocini, Questore Provincia BAT; Alessandra Di Pierro, Presidente di Associazione Borgo Antico; Sergio Silvestris, fondatore di Libri nel Borgo Antico.

Ampio spazio quest’anno alla grande narrativa e letteratura italiana con Giancarlo De Cataldo, Marcello Simoni, Ciriaco Offeddu, Davide Rondoni e Piergiorgio Pulixi, così come all’attualità e alle questioni più urgenti che caratterizzano il nostro presente, da analizzare con personalità autorevoli come Nichi Vendola e Matteo Renzi e con le grandi firme del giornalismo come Gad Lerner, Alessandro Sallusti e Mario Giordano.

Si parlerà di memoria storica e dei personaggi che quella storia l’hanno fatta con Giordano Bruno Guerri, Beatrice Venezi, Mauro Mazza e Marcello Veneziani, ma anche di cibo, da prospettive mediche e geopolitiche, con Antonio Moschetta e Vincenzo Gesmundo. Il festival ospiterà anche profonde testimonianze personali come quelle di Andrea Rizzoli e Piero Marrazzo e volti noti di tv, radio e spettacolo come quelli di Gianni Ciardo, Giuseppe Cruciani, Tommaso Zorzi e Gabriele Parpiglia.

Tra gli ospiti anche Diego De Silva, che si esibirà insieme al Quartetto Malinconico in uno spettacolo omaggio a Fabrizio De Andrè, e Angelo Mellone, in scena con “In fin dei conti. Capitolo di una messinscena”, reading teatrale tra musica e parole.

Anche quest’anno, il festival torna ad occuparsi dei temi riguardanti il femminile attraverso la letteratura, ospitando opere scritte da donne, che parlano di donne e che dimostrano che una strada diversa è possibile.

Annalisa Cuzzocrea racconta la storia di Miriam Mafai: una vita spesa a sovvertire le regole maschili che da sempre governano il mondo della politica e del giornalismo. Chiara Francini, nel suo nuovo libro, costruisce invece un racconto corale al femminile, dalla Resistenza agli Anni di Piombo, ricordandoci come la Storia con la s maiuscola spesso affondi le proprie radici nella forza delle donne. E ancora Eva Crosetta, con il suo toccante diario di viaggio in Africa, Lorenza Sabatino, al suo esordio con “Il Miracolo”, Betta Tusset e l’urgenza di raccontare quel che accade “sotto il cielo di Gaza”, Maria Laura Berliguer con “La cena delle anime”, Chiara De Silva con i suoi “Congiuntivi sbagliati”.

La domenica, inoltre, sul magnifico porto Bandiera Blu della Città di Bisceglie, si alterneranno sul palco alcuni dei volti più noti di Food Network Italia come Imma Polese e Matteo Giordano, Madre Noemi, Suor Myriam, Suor Debora e Suor Eleonora da “La Cucina delle Monache”, Luca Pappagallo e, direttamente da Bake Off Italia, Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Iginio Massari.

Prevista anche una serata dedicata alla Polizia di Stato, che si racconterà in maniera inedita al pubblico attraverso la letteratura, il fumetto e la cultura, per veicolare quei valori – legalità, giustizia, senso del dovere – alla base dell’attività quotidiana di chi svolge compiti di pubblica sicurezza. Per l’occasione, prevista la presenza di illustri relatori come: l’illustratore Daniele Bigliardo, lo scrittore Luca Scornaienchi e la direttrice di Poliziamoderna Annalisa Bucchieri, che racconteranno il giallo poliziesco a fumetti e il progetto editoriale del Commissario Mascherpa; il giornalista Giuliano Foschini, co-autore del libro “Ti mangio il cuore. Nell’abisso del Gargano”, e l’autore best-seller Maurizio De Giovanni.

Ricco il programma di eventi collaterali, con la serata di anteprima il 28 agosto e quella di chiusura l’1 settembre. L’edizione 2025 di Libri nel Borgo Antico sarà preceduta da uno spettacolo teatrale per la regia di Gianluigi Belsito, pensato nell’anno in cui ricorre il 650esimo anniversario della morte di Giovanni Boccaccio. Lo spettacolo, allestimento finale di un partecipassimo laboratorio che ha coinvolto la comunità biscegliese, sarà infatti ispirato alle novelle del suo Decamerone, rivisitate per l’occasione dal regista.

L’1 settembre, sul sagrato della Basilica di San Giuseppe, si celebreranno infine i 200 anni dalla prima pubblicazione del capolavoro “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, con una parodia ribattezzata “I Ri-Promessi Sposi”, a cura de La Compagnia dei Teatranti. Anche questo secondo spettacolo è il punto di arrivo di un percorso laboratoriale con cittadini, appassionati e ospiti di Universo Salute – Opera Don Uva, in un’ottica di integrazione delle persone con fragilità e disabilità.

Confermata anche per quest’anno una sezione dedicata ai bambini: il Borgo dei Piccoli, organizzato con Abbraccio alla Vita e Zonaeffe nell’atrio del Castello Svevo della città, con letture dedicate, laboratori d’arte, teatro e scrittura creativa. Torna anche uno degli spazi di book crossing più longevi e frequentati in Italia dove poter scambiare gratuitamente un vecchio libro con uno nuovo, a cui si aggiunge quest’anno anche lo Sdraialibro, un’innovativa libreria nel centro storico biscegliese in cui i libri si prendono in prestito o si scambiano per poter essere letti comodamente e gratuitamente su di una sdraio, fornita insieme al libro, in una delle piazze della città vecchia.

I volontari del festival e i giovani partecipanti al percorso di avvicinamento alla lettura “I Sognalibri” saranno inoltre coinvolti nella moderazione di alcune delle conversazioni con gli ospiti in programma.

Per ogni informazione sul programma di Libri nel Borgo Antico 2025 e sugli eventi collaterali della 16esima edizione, è possibile consultare il sito www.librinelborgoantico.it.

Il festival Libri nel Borgo Antico, sostenuto dagli official sponsor Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ed Enel, gode del patrocinio di Ministero della Cultura, Università degli Studi di Bari, Regione Puglia, Consiglio Regionale della Puglia, Comune di Bisceglie, Provincia Bat e Rai Puglia. Partner di questa sedicesima edizione sono Confcommercio Bari e Bat, Camera di Commercio di Bari, Unpli Puglia, Confindustria Bari e Bat e GAL Ponte Lama. Il TGR Puglia è Media Partner dell’evento.