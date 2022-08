Prendi un romanzo al chiar di Luna: Raffaello Mastrolonardo chiude la kermesse

Giunge all’ultimo appuntamento “Prendi un romanzo al chiar di Luna”, III edizione della kermesse letteraria organizzata dalla libreria Prendi Luna book & more e curata dalla scrittrice Malusa Kosgran.

Venerdì 2 settembre, dalle ore 20.30, la libreria Prendi Luna book & more di Bisceglie ospita Raffaello Mastrolonardo romanziere di Bari giunto alla quinta importante pubblicazione. Modera la serata il “filografo” ruvese Mauro Ieva.

Raffaello Mastrolonardo esordisce con il romanzo “Lettera a Léontine” (2008, Besa Editrice) che ridà alle stampe nel 2010 (TEA). Il primo successo è seguito da “La scommessa” (2013, TEA). Nel 2018 pubblica “Gente del Sud Storia di una famiglia” (tre60) e nel 2021 “La coda della cometa” (TEA). Le sue opere sono state tradotte in più lingue e hanno ottenuto diversi riconoscimenti, tra i quali il premio Mosca Città di Verona, il Premio Puglia Book Fest e una menzione speciale al Premio Letterario Nazionale I Sassi.

Trama: “Il Dio degli Ebrei non ha mai conosciuto l’Apulia, altrimenti non avrebbe dato al suo popolo la Palestina come terra promessa” disse l’imperatore Federico II di Svevia. Da questo assunto paete il viaggio dell’autore che accompagna per mano il viaggiatore alla scoperta della sua regione vista con gli occhi di un uomo innamorato che narra della sua amante e del suo amore. Un itinerario reale ed emozionale da nord a sud, non privo di fughe, anticipazioni e digressioni, nelle terre di Puglia: Capitanata, Terra di Bari e Terra d’Otranto.

Prenotazione telefonica consigliata. Al termine della presentazione sarà possibile consumare un gustoso aperitivo a chilometro zero (prenotazioni 080 809 2484).