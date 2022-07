“Prendi un romanzo al chiar di Luna”, Nicola Brunialti ospite a Bisceglie con il suo romanzo

Questa sera, 1 luglio, dalle ore 20.30, la libreria Prendi Luna Book & More di Bisceglie ospiterà la seconda serata della III edizione della rassegna letteraria “PRENDI un romanzo al chiar di LUNA”.

Ospite della seconda serata d’Autore lo scrittore romano Nicola Brunialti, il quale presenterà il suo ultimo romanzo, “Un nome che non è il mio” (Sperling & Kupfer), intensa storia generazionale sul delicato tema della Shoah.

Modererà l’incontro la professoressa Isabella Fasciano. La presentazione si svolgerà in via Tupputi, chiusa al traffico per l’occasione.

L’evento è gratuito, prenotazione telefonica consigliata (080 809 2484).