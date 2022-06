“Prendi un romanzo al chiar di luna”, il giallista Paolo Regina aprirà la terza edizione

Ritorna, con l’inizio dell’estate, “Prendi un romanzo al chiar di Luna“, la rassegna di incontri con l’autore organizzata e promossa da Prendi Luna Book & More. Oggi, venerdì 17 giugno, si terrà in via Tupputi, all’esterno della libreria l’incontro inaugurale della terza edizione: l’ospite della serata sarà Paolo Regina, che presenterà al pubblico il suo ultimo giallo “Promemoria per il diavolo“. La presentazione, che inizierà alle 20, avrà come moderatrice la scrittrice Malusa Kosgran.

Avvocato ferrarese, ma la cui famiglia affonda le sue radici in Puglia, Paolo Regina torna a Bisceglie per presentare un nuovo capitolo della saga del capitano De Nittis. Già protagonista di tre romanzi (“Morte di un antiquario”, “Morte di un cardinale” e “Da quanto tempo non piangi, Capitano De Nittis?”) di grande successo, il finanziere pugliese sarà alle prese con un nuovo mistero che prende corpo nelle strade della sua Ferrara. In questa avventura, il capitano – affiancato da una detective straniera – sarà sulle tracce di un serial killer che firma i suoi delitti lasciando, accanto ai corpi, degli oggetti apparentemente privi di significato.

Si potrà accedere alla presentazione gratuitamente, ma è consigliabile prenotare la propria presenza telefonando al numero 080 809 2484.