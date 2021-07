Premio teatrale “Dionisie Urbane”: Mingo De Pasquale presidente di giuria

Arriva la terza edizione del concorso di monologhi teatrali in 4 minuti, “Dionisie Urbane”, che si terrà stasera, 31 luglio alla Lega Navale di Bisceglie alle 20:30: ad organizzarla il gruppo teatrale CompagniAurea, diretto da Francesco Sinigaglia, in collaborazione con F.I.T.A. Puglia e F.I.T.A Molise. Condurranno l’evento le attrici della CompagniAurea Ilaria Di Benedetto e Arianna Lamantea.

La finale interregionale tra Puglia e Molise consentirà agli attori vincitori l’accesso al “Concorso nazionale dei Monologhi”, organizzato da F.I.T.A. Lazio, del prossimo ottobre. Si tratta di una manifestazione intesa alla promozione delle arti, della formazione e della cultura, che permette al pubblico di partecipare a momenti di riflessione, ma anche di divertimento, in tutte le declinazioni del teatro.

Sono nove i finalisti che accederanno alle “Dionisie Urbane”, davanti a pubblico votante e giuria tecnica, scelti dopo una lunga e accurata selezione preliminare dei candidati a cura di F.I.T.A. Puglia, presieduta dal Direttore Artistico F.I.T.A. Puglia Luigi Facchino. Presidente della giuria tecnica sarà eccezionalmente l’attore Mingo De Pasquale, già noto al grande pubblico per numerosi film di successo come “La capagira” e il recentissimo “Nomi e cognomi” con Mariagrazia Cucinotta ed Enrico Loverso. Inoltre è attualmente impegnato nella realizzazione di un lungometraggio sull’autismo dal titolo “Mica scemo”.

I concorrenti in gara, in ordine di apparizione a seguito di sorteggio, saranno, per la sezione donne: Anna Cofano – Compagnia “La Cricca Aps”, Rosalba Di Ciaula – Compagnia “G.A.T. Aps”, Tiziana Manfredi – Compagnia “S.C.E.N.E. Aps”, Rosanna Postorino – Compagnia “Alter Ego Aps”, Nuzzo Tiziana – “Compagnia D’Autore Aps”. Per la sezione uomini: Pietro Santoro – Compagnia “Figli Di Farinella”, Domenico Ferrulli – Compagnia “La Cricca Aps”, Vincenzo Tondolo – Compagnia “Hurricane Aps”, Cataldo L’Imperio – Compagnia “La Cricca Aps”. Il video dei concorrenti selezionati è disponibile al link: https://www.facebook.com/compagnia.aurea/videos/1141742712984035 .