Premio Strega 2021, a Bisceglie prima uscita cinquina finalisti

La cinquina dei finalisti del Premio Strega 2021 a Bisceglie venerdì 11 giugno per la prima uscita pubblica in Italia. La serata, organizzata da Vecchie Segherie Mastrototaro in collaborazionecon sistemaGaribaldi,Circolo dei Lettori, Libri nel Borgo Antico con il patrocinio del Comune di Bisceglie e il supporto di Chimica D’Agostino, Maffei e MastrototaroGroup, ospiterà la prestigiosa cinquina del più importante premio letterario italiano che sarà resa nota il giorno prima al Teatro Romano di Benevento.

Un appuntamento imperdibile, in esclusiva regionale, che si preannuncia tra i principali del calendario culturale estivo pugliese. A Bisceglie saranno ospiti i cinque finalisti della LXXV edizione del premio letterarioselezionati tra i 12 in gara: Andrea Bajani, Il libro delle case (Feltrinelli) – proposto da Concita De Gregorio; Edith Bruck, Il pane perduto (La nave di Teseo) – proposto da Furio Colombo; Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita (Ponte alle Grazie) – proposto da Franco Buffoni; Giulia Caminito, L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) – proposto da Giuseppe Montesano; Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza (Mondadori) – proposto da Sandro Veronesi; Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud (Einaudi) – proposto da Nadia Fusini; Lisa Ginzburg, Cara pace (Ponte alle Grazie) – proposto da Nadia Terranova; Giulio Mozzi, Le ripetizioni (Marsilio) – proposto da Pietro Gibellini; Daniele Petruccioli, La casa delle madri (TerraRossa) – proposto da Elena Stancanelli; Emanuele Trevi, Due vite (Neri Pozza) – proposto da Francesco Piccolo; Alice Urciuolo, Adorazione (66thand2nd) – proposto da Daniele Mencarelli; Roberto Venturini, L’anno che a Roma fu due volte Natale (SEM) – proposto da Maria Pia Ammirati.





I dettagli e le modalità di partecipazione del Premio Strega a Bisceglie, ad ingresso gratuito ed in presenza nel rispetto dei protocolli anti-covid 19 previsti dalle normative in vigore, saranno rese note a breve sui canali social delle Vecchie Segherie Matrototaro.