Premio letterario per ragazzi “Angelina Guglielmi”: ecco come partecipare

Nasce un nuovo Premio Letterario per ragazzi a Bisceglie. La I^ Edizione, che si svolgerà nel 2022, intende dare lustro al pensiero e alla vita di Angelina Guglielmi, vedova Di Luzio, donna di intelletto amante del dialogo e della scrittura, pedagogista scalza del suo tempo, recentemente scomparsa. Il Premio è sostenuto dalla Famiglia Guglielmi-Di Luzio.

Il percorso, che porterà alla premiazione del vincitore il 25 giugno presso il Castello Normanno di Bisceglie, in una suggestiva cornice tipicamente pugliese, prevede in questi giorni l’incontro coi docenti di Lettere di tutte le scuole medie di Bisceglie, ai cui studenti delle terze classi si limita questa prima edizione. Saranno loro ad inquadrare il tema di lavoro e dare ai ragazzi utili indicazioni in proposito. Il Premio a tema prevede quest’anno di porre all’attenzione degli studenti il seguente argomento: “Immigrazione, tra accoglienza e pregiudizio”.

L’iscrizione è gratuita. I primi tre classificati saranno premiati con una targa e con un piccolo incentivo economico offerto dalla Famiglia Guglielmi-Di Luzio. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 maggio 2022. La giornata si articolerà attraverso i saluti del Sindaco, dei Dirigenti Scolastici e di un breve scambio di opinioni sul Premio da parte di ragazzi, genitori e docenti. Quindi si passerà alla premiazione dei primi tre alunni classificati. Contiamo per il prossimo anno, vista la cadenza annuale del Premio, di coinvolgere tutte le scuole della regione.