Premio Letterario “Angelina Guglielmi”, la giuria pronta ad esaminare i componimenti in gara

È scaduto lo scorso 31 maggio, il termine per la presentazione degli elaborati degli studenti delle scuole medie partecipanti alla III Edizione del Premio Letterario per ragazzi “Angelina Guglielmi” 2024.

“Da oggi la giuria sarà chiamata ad esaminare gli oltre 30 componimenti ispirati a una frase di Paolo Crepet. Hanno chiesto di partecipare la “Giaquinto” di Molfetta, la “Fieramosca” di Barletta, la “Giustina Rocca” e la “Bovio” di Trani. Infelice – sottolinea l’organizzazione – l’assenza delle scuole medie di Bisceglie, che hanno dimostrato debole attenzione si temi educativi proposti anche quest’anno dal premio, istituito dall’ ultimogenito della Sig.ra Angelina Guglielmi, vedova Di Luzio”.

I tre vincitori riceveranno in premio un incentivo economico allo studio e una targa commemorativa. A tutti i partecipanti sarà donato un testo narrativo o saggistico, come ringraziamento per aver preso parte all’appuntamento annuale del premio, patrocinato dal Comune di Bisceglie. La data della premiazione sarà comunicata in un secondo momento, ma è da considerarsi certa che avverrà nella seconda metà del mese di giugno.