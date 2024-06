Premio Letterario “Angelina Guglielmi”, i nomi dei vincitori

Ancora emozioni e aria letteraria alla serata finale e premiazione della terza edizione del Premio Letterario per ragazzi “Angelina Guglielmi” 2024.

Presente la giuria del premio, la dott.ssa Gabriella Rossner, l’ Avv.ssa Betty Camporeale del Club per l’UNESCO di Molfetta (che ha curato la istituzione di un Premio Speciale) e il Prof. Giulio Di Luzio, ultimogenito e animatore del premio letterario.

“Presenti le scuole medie di Trani, Molfetta e Barletta. Infelice scelta delle scuole medie di Bisceglie – si legge nella nota degli organizzatori – che non hanno partecipati a un evento così formativo per i ragazzi. Prima classifica è risultata per il secondo anno consecutivo Sara Ramirez della “Baldassarre” di Trani, seconda Simona Guido della “Rocca Bovio Palumbo” di Trani, terza Aurelia Cirillo della “Corrado Giaquinto” di Molfetta, e Premio Speciale del Club per l’ UNESCO di Molfetta a Monica Di Meo della “Baldassarre” di Trani. Un evento dalla forte caratterizzazione letteraria, umile e silenzioso come deve essere la letteratura.