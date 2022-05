Premio don Tonino Bello, oggi la cerimonia di consegna / INFO

Oggi, sabato 28 maggio, alle 18 nella sala conferenze del Seminario Vescovile Arcidiocesano “don Pasquale Uva”, si svolgerà la cerimonia di consegna del premio internazionale per i “diritti umani, diritti civili ed impegno sociale don Tonino Bello Apostolo di carità”.

Giunto alla IV edizione, il premio è stato istituito dalla sede locale di Archeoclub d’Italia APS, presieduta dal professor Luigi Palmiotti. Simbolo importante per il riconoscimento dei diritti umani, il premio è anche un monito alla costruzione di una coscienza civile sopratutto per i giovani. L’edizione 2022 del premio don Tonino Bello vedrà premiati: don Davide Abascià, rettore del seminario Vescovile Arcidiocesano “don Pasquale Uva” di Bisceglie; don Giuseppe Abbascià, rettore della Basilica concattedrale “San Pietro Apostolo” e Coordinatore della Diocesi di Bisceglie; don Matteo Losapio, presbitero dell’Arcidiocesi Trani – Barletta – Bisceglie, membro della Società Filosofica Italiana per la Cultura bizantina e russa; la Congregazione Ancelle Casa della Divina Provvidenza, Fondatore don Pasquale Uva – Venerabile; il dottor Tommaso Fontana, Medico Chirurgo già Primario del reparto malattie infettive Ospedale di Bisceglie; dottor Sergio Papagni; dottor Diego Rana, presidente “Villa Veneziani ” – Bisceglie;

Gianfrancesco Todisco, storico della città e del territorio; Mauro La Notte, presidente Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi; Antonio Speranza, presidente Osservatorio Nazionale “Duchessa Lucrezia Borgia” Bisceglie; Antonio Altavilla, appuntato Scelto C.C. – Medaglia d’Onore; Carlo Cassanelli, Maestro di Gastronomia; Pina Catino, ricercatrice storica Ambiente e Territorio, Presidente Club per l’UNESCO di Bisceglie e, in memoria, al Giornalista Pietro Rana.

Condurrà la serata Pina Catino