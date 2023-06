Premiata la Compagnia dei Teatranti con “Tre Preti per una Besciamella”

Il 28 maggio, sul palco del Teatro “Mario Scarpetta” di Sala Consilina, si è tenuta la premiazione dello spettacolo de La Compagnia dei Teatranti di Trani/Bisceglie (presieduta da Lella Mastrapasqua) “Tre Preti per una Besciamella”, vincitore del Premio Teatro In Sala Migliore Spettacolo, alla sua XXVI edizione.

«Pensavamo che esattamente un mese fa, il 29 aprile a Rotonda (PZ), alla serata di premiazione della 5 a edizione del “Festival Nazionale del Teatro Amatoriale”, si fosse chiuso un periodo ricco di soddisfazioni sia per la Compagnia che per i singoli artisti, con i premi assegnati a Enzo Ciani quale migliore attore protagonista, a Elisabetta Tortora e Francesco Di Tondo quali migliori attori caratteristi ed a Tre preti per una besciamella il titolo di miglior spettacolo gradito dal pubblico, per non contare le nomination a migliore scenografia, migliori costumi e miglior spettacolo del Festival, migliore attrice protagonista alla sottoscritta, miglior attore protagonista e miglior regia ad Enzo Matichecchia e migliore attrice caratterista a Noemi Mazzola», ha commentato la Presidente della Compagnia, l’attrice Lella Mastrapasqua, pochi minuti dopo la premiazione.

In replica in molte regioni d’Italia già dal 2019, la rappresentazione è permeata da una comicità spontanea, evidenziata anche dal gioco di mimica facciale portato in scena dagli attori, e racconta l’atteggiamento con cui, nel Meridione, viene sentito e vissuto il sentimento religioso.

La semplicità della scenografia, sotto la regia di Enzo Matichecchia, porta tutta l’attenzione all’azione scenica, messa in risalto anche dall’atmosfera fornita dal gioco di luci: un mix evidentemente positivo che ha portato la compagnia a conseguire il meritato premio.