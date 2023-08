Porto di Bisceglie gremito per il BiComix: oggi la seconda serata

Migliaia di persone hanno affollato il porto turistico di Bisceglie, riempiendolo come forse non si era mai visto, per la prima serata della 4a edizione del BiComix: il festival di fumetto e del cosplay organizzato da Associazione Urca, in collaborazione con Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi e Maison Studio. Attrazione principale della serata è stata l’esibizione della band Le Stelle di Hokuto, che ha coinvolto il pubblico con uno spettacolo memorabile all’insegna delle più celebri sigle dei cartoni animati.

Nell’area talk si sono alternati autori del calibro di Michael Rocchetti, in arte Gli Scarabocchi di Maicol&Mirco, Eliana Albertini, Stefano Nardella, Vincenzo Bizzarri, Jioke, i ragazzi di NEO e Lorenzo Palloni, che ha presentato al pubblico biscegliese il coraggioso progetto editoriale de La Revue Dessinée: rivista di giornalismo d’inchiesta a fumetti.

Si bissa oggi, dalle ore 17 alle ore 23, con altri ospiti d’eccezione come Yi Yang, autrice della splendida locandina dell’edizione 2023, Lorenzo La Neve, già protagonista della serata d’apertura dedicata a Lupo Alberto, e Maurizio Lacavalla. Chiusura dedicata ai talenti locali con Mariarosaria e Giuseppe Dell’Olio.

Domenica sarà però anche la giornata dedicata all’universo cosplay, al centro di una programmazione dedicata che culminerà nell’attesissima gara a premi, durante la quale tanti giovani ragazzi sfodereranno costumi realizzati artigianalmente e coreografie creative, per la gioia degli spettatori.

Programma completo su www.bicomix.it

Il BiComix è realizzato con il sostegno del Comune di Bisceglie, Camera di Commercio Bari, Confcommercio Bisceglie e Bisceglie Approdi, con il patrocinio di Provincia Bat, Consiglio Regionale della Puglia e Gruppo Giovani di Confindustria Bari e Bat. Gli organizzatori ringraziano gli sponsor Maison Studio, Pedone Ferramenta, Freelance, Il Mastro, Fxistudio, CasaIn, Ferrucci Group, Sematech, Bruni & Bruni, Iconacasa, Di Monte Marmi, Fercolor, Meccanica Monopoli, Noi Energia, Dvr consulting, Loalex, MX serramenti, Ottica Ficco, Ghiottonerie, Mondoceramica, Doom Studio, Il Centro, Autoscuola Aurora.

Foto di MINO PEDONE