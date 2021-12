Poesia inedita, Premio nazionale “Arcipelago Itaca” al biscegliese Maurizio Evangelista



A Camerano, in provincia di Ancona, il poeta biscegliese Maurizio Evangelista è giunto primo classificato, con l’opera inedita dal titolo “Mr me”, nella VII edizione del Premio Nazionale Editoriale di Poesia “Arcipelago Itaca”.

L’opera di Evangelista, già Direttore artistico del reading letterario “Notte di Poesia al Dolmen”, ideato dalla Pro Loco Unpli di Bisceglie (di cui è anche componente del consiglio direttivo), è giunta prima tra i 68 componimenti presentati dai partecipanti in gara. La giuria, composta dai poeti Alessio Alessandrini, Mauro Barbetti, Manuel Cohen, Danilo Mandolini, Renata Morresi e Paolo Steffan, ha così motivato la sua scelta: “Nelle cinquanta stanze d’albergo di Maurizio Evangelista vanno in scena i plurimi e postumi teatranti di una vicenda umana che ha il sapore un po’ dei vecchi film in bianco e nero, un po’ dei trasalimenti di un’infanzia, che riaffiora dolente. Il misterioso ‘Mister me’ è uomo e donna, è padre e madre, è amato e amante, è vergine e madonna, prostituta e prémaman, in un rodeo che si muove nelle multiple prospettive di una telecamera, di un indiscreto occhio fratello. Poesia di ribaltamenti e infingimenti, dunque, dove spesso si sussurra la parola “niente” come uno spettro da sconfiggere, ma immancabilmente presente nella sua seducente e ammaliante lievità. Il tutto in uno stile che sa conciliare il lirismo sottile con la sfrontatezza e la leggerezza di una parola comune, apparentemente non connotata. Eppure il parossismo, il gioco di rimandi, le strutture chiastiche, i calembour, accendono le storie di Evangelista e i suoi versi, li rendono taglienti e affilati come sempre la buona poesia osa e ha il dovere di fare”.

Evangelista firmerà, grazie alla vittoria, un contratto editoriale che gli permetterà di pubblicare il suo lavoro entro il mese di maggio 2022 con Arcipelago Itaca Edizioni.