Pietro Senaldi ospite questa sera alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Questa sera, alle ore 18.30, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano Pietro Senaldi per un incontro di attualità dedicato allo stato dell’economia italiana e alle scelte – mancate o rinviate – che stanno compromettendo il futuro del Paese. L’autore dialogherà con Gianluca Veneziani sul libro Sveglia! (Marsilio), scritto con Giorgio Merli, durante l’incontro organizzato in collaborazione con Libri nel Borgo Antico.

Nel libro, Senaldi e l’esperto di strategie industriali Giorgio Merli offrono una diagnosi lucida e documentata delle cause profonde del declino economico italiano. Un’analisi che rifiuta scorciatoie ideologiche e smonta, dati alla mano, i miti che da anni alterano la percezione collettiva: dalla retorica della “seconda manifattura d’Europa” all’illusione del “piccolo è bello”, dal tema del costo del lavoro fino al racconto ambiguo e consolatorio sulle responsabilità dell’Unione Europea.

L’incontro sarà un’occasione per attraversare un necessario percorso di disillusione delineato da Senaldi e Merli: comprendere perché ci siamo impoveriti, perché continuiamo a raccontarci favole e quali scelte sono ancora possibili prima che sia troppo tardi. Secondo gli autori, non bastano più slogan o interventi marginali: occorre modificare radicalmente i paradigmi economici, adottare nuove strategie industriali e sviluppare modelli di business capaci di intercettare le opportunità reali del presente.