Pietro Senaldi alle Vecchie Segherie Mastrototaro: “Gli italiani si devono svegliare” / VIDEO

Pietro Senaldi, condirettore di Libero, è stato ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro per un evento organizzato in collaborazione con Libri nel Borgo Antico. L’occasione è stata la presentazione del suo ultimo libro “Sveglia! Le bugie che ci impoveriscono. Le verità che ci arricchiranno”, edito da Marsilio. Un saggio con una tesi molto semplice alla sua base: ci siamo persi in uno scontro ideologico tra destra e sinistra e abbiamo perso di vista ciò che conta, ovvero che il Paese è in difficoltà economica. Senaldi, insieme all’esperto di strategie industriali Giorgio Merli, accompagna il lettore in un percorso di disillusione per capire perché, dal suo punto di vista, ci siamo impoveriti, perché continuiamo a raccontarci favole e cosa possiamo fare prima che sia troppo tardi.

Secondo Senaldi, che durante l’evento biscegliese ha dialogato con il giornalista Rai Gianluca Veneziani, lo strumento principale per risolvere la crisi in atto sarebbe quello di aumentare il PIL per riattivare l’economia e avere così i soldi per la sanità e le pensioni. Al contrario, nell’ottica del giornalista, la situazione economica italiana sarebbe rimasta bloccata in un limbo perché da 30-40 anni viviamo a iniezioni da 80/100 miliardi di debito l’anno ed è per questo motivo, aggiunge, che forse non è un caso che i nostri giovani migliori appena possono lasciano il Paese per guadagnare di più, lavorare meglio e avere più prospettive.

Ammettere che il Paese è in difficoltà, però, fa perdere voti. Oggi la politica di destra e sinistra è prigioniera di se stessa perché fa promesse e gli italiani sono drogati di promesse. Bisognerebbe cominciare a raccontare alla gente la realtà delle cose, spiega Senaldi.

Servizio di Davide Sette. Riprese e montaggio di Angelo Ruggieri.