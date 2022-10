Pietro Casella premiato al Concorso Internazionale “Città del Galateo – Antonio De Ferrariis”

I lavori letterari di Pietro Casella ricevono un altro prestigioso riconoscimento. Il Premio internazionale di eccellenza “Città del Galateo – Antonio De Ferrariis“, insignito della medaglia del Presidente della Repubblica, consegnerà all’avvocato biscegliese un riconoscimento speciale per la riflessione in versi alla raccolta inedita dal titolo “Henosis” che sarà edita dalla casa editrice Giuseppe Laterza.

La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 6 ottobre alla Sala del Primaticcio presso la Società Dante Alighieri di Roma.

“Ringrazio il comitato letterario e la giuria del premio, composta da figure di spicco in ambito nazionale, per il riconoscimento alla mia raccolta inedita di versi”, ha commentato Pietro Casella rivolgendo anche “uno speciale ringraziamento alla infaticabile e straordinaria Regina Resta che con dedizione e autentica passione ha reso questo concorso letterario, insignito dalla Presidenza della Repubblica, uno degli appuntamenti più significativi del panorama letterario dei concorsi in Italia”.