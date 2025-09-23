Piero Meli presenta “Piccoli miracoli sotto la pioggia” alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Dopo il successo di DigithOn, la più grande maratona digitale italiana, un nuovo appuntamento di cultura avrà luogo alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie. Oggi, 23 settembre, alle 19:00, la libreria ospita Piero Meli per la presentazione del suo nuovo libro “Piccoli miracoli sotto la pioggia” (Giulio Perrone Editore).

Un romanzo che intreccia attimi sospesi, sguardi segreti e la vita che continua sotto la pioggia, così come Milano continua a correre tra taxi, marciapiedi bagnati e ombrelli neri.

Ambientato in una Milano in cui l’acqua costante dilava i contorni della città — tra i riflessi sfocati dei lampioni, gli ombrelli che si aprono, passi affrettati e attese — “Piccoli miracoli sotto la pioggia” mette al centro la Piazza San Babila come crocevia di vite che per un istante si sfiorano, anche senza riconoscersi. Ogni capitolo è dedicato a un protagonista differente: sedici personaggi che vivono quel momento soggetto a pioggia intensa, che diventa sfondo e al tempo stesso protagonista.

In questi racconti intrecciati, ciascuno porta con sé una sofferenza segreta, un sogno dimenticato, una speranza tenue. E tutti guardano quella figura audace, la donna col cappotto rosso, che attraversa la pioggia come se fosse il cuore di una storia che tutti percepiscono ma che nessuno osa seguire. È nell’istante in cui la monotonia si rompe che accade qualcosa: una scelta, un ricordo, un dolore che diventa luce.

L’autore barese Piero Meli torna con questo romanzo dopo aver esplorato la sua terra con “In Puglia. Da Alda Merini a Mario Desiati” (Giulio Perrone, 2024) e aver raccontato storie “quasi vere” in “AmoreAmaro” (Secop, 2022). Con “Piccoli miracoli sotto la pioggia” conferma la sua capacità di cogliere i piccoli gesti, gli sguardi furtivi, le emozioni rimosse. Quelle che spesso non si dicono, ma che sostengono la vita.

La sua scrittura è immersiva: non spettacolare, ma presente. Ma, soprattutto, capace di restituire il suono della pioggia, l’umidità nell’aria, la tensione tra il correre e il fermarsi, tra il desiderio di passare inosservati e quel bisogno improvviso di lasciare una traccia.

L’ingresso all’incontro è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.