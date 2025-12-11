Pierino e il Lupo torna al Politeama Italia con il Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie

Lo Storico Premiato Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie, diretto dal maestro Benedetto Grillo, torna sul palco del Politeama Italia con uno spettacolo dedicato alla grande musica e al divertimento. Protagonista della serata sarà la celebre favola musicale Pierino e il Lupo Op. 67 di Sergej Prokof’ev, presentata in una versione speciale arrangiata per banda.

Il concerto, inizialmente previsto con la partecipazione del comico Gianni Ciardo, si terrà comunque grazie alla disponibilità di Manuel, affiancato da Betta De Venere, che guiderà il pubblico attraverso la narrazione della storia trasformando il teatro in un viaggio coinvolgente, ricco di fantasia ed emozione. Una proposta pensata per spettatori di tutte le età, con l’obiettivo di celebrare l’arte in ogni sua forma.

Il Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie rivolge un messaggio di scuse per l’assenza di Ciardo, dovuta a problemi di salute, e ringrazia Manuel – attore noto per sitcom, commedie teatrali e per il duo comico “Manuel & Manuel” – per aver accettato l’invito con brevissimo preavviso.

L’evento, patrocinato e sostenuto dal Consiglio della Regione Puglia, si terrà oggi, giovedì 11 dicembre alle 20:30, con apertura porte alle 20:00, presso il Teatro Politeama Italia di Bisceglie. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro in via Montello 2 o online sulla piattaforma Anyticket.