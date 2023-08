Piazze gremite per la prima serata di Libri nel Borgo Antico 2023: il programma di oggi

Piazze gremite per la prima serata della 14esima edizione di Libri nel Borgo Antico, che ha visto alternarsi sui palchi, tra gli altri, ospiti come Giorgio Minisini, Luca Sommi, Diego De Silva, Gabriella Genisi, Andrea Nicastro e Mons. Dario Viganò.

Secondo appuntamento, questa sera, sabato 26 agosto, per il festival letterario biscegliese. Sarà l’economista Azzurra Rinaldi ad aprire la serata in Largo Castello, alle ore 19, con la sua analisi delle disparità di genere nell’economia italiana. Seguirà Enrico Galiano, tra i prof più amati e seguiti sul web, Stefania Auci, autrice dal successo internazionale con “I Leoni di Sicilia” e “L’Inverno dei Leoni”, e lo storico Giordano Bruno Guerri, che racconterà Gabriele d’annunzio e la sua “vita come opera d’arte”.

Il giornalista e saggista Marcello Veneziani presenterà in anteprima nazionale il suo “Vico dei miracoli” sulla vita oscura e tormentata del grande pensatore italiano Giambattista Vico. Chiusura con l’incursione irriverente del celebre conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, con le sue “storie di desiderio e trasgressione”.

Ricco anche il programma degli eventi collaterali che popoleranno le splendide piazze del centro storico, tra cui il Borgo dei Piccoli, organizzato in collaborazione con Abbraccio alla Vita e Zona Effe nell’atrio del Castello Svevo della città, con letture dedicate, laboratori d’arte, yoga, teatro, scrittura creativa e tante altre attività dedicate ai bambini. Programma completo sul sito www.librinelborgoantico.it.