Piazze gremite per Libri nel Borgo Antico: oggi la terza giornata di festival

Si chiude oggi la sedicesima edizione del festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, che ha trasformato il centro storico di Bisceglie in un palcoscenico privilegiato per oltre 150 autori. Una festa della cultura e della lettura che ha visto protagonisti nomi di spicco della cultura, del giornalismo e della narrativa italiana, ma anche del mondo dello spettacolo e della televisione, facendo registrare numeri record di visitatori.

Domenica 31 agosto, il Porto Turistico diventa la piazza del festival dedicata ai volti più noti di Food Network e dell’intrattenimento televisivo legato al cibo. Si alterneranno sul palco Imma Polese e Matteo Giordano, Madre Noemi, Suor Myriam, Suor Debora e Suor Eleonora de “La Cucina delle Monache”, Giusi Battaglia, Luca Pappagallo e infine un panel su “Bake Off Italia – Dolci in forno” con Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Iginio Massari. Chiuderà Angelo Mellone, giornalista e scrittore, direttore dell’Intrattenimento Day Time della Rai, con il suo reading di musica e parole “In fin dei conti. Capitoli di una messinscena”.

Sul palco di Largo Castello si comincia con Diego De Silva e “I titoli di coda di una vita insieme” (Einaudi). A seguire Piergiorgio Pulixi con “L’uomo dagli occhi tristi” (Rizzoli), Giuseppe Cruciani con “Ipocriti!” (Cairo) e Gad Lerner con “Gaza. Odio e amore per Israele” (Feltrinelli). Chiude Tommaso Zorzi con “Divina!” (Mondadori).

Alle Vecchie Segherie Mastrototaro si segnala la presenza di Davide Rondoni con “L’Amore non è giusto” (CartaCanta Editore), Maria Laura Berlinguer con “La cena delle anime” (Harper Collins), Lino Patruno con “Il Sud ha vinto” (Secop Edizioni). In Piazza Tre Santi ci saranno Don Nandino Capovilla e Betta Tusset con “Sotto il cielo di Gaza” (Edizioni la meridiana).

Nell’atrio del Castello di Bisceglie, attivo il Borgo dei Piccoli, organizzato con Abbraccio alla Vita e Zonaeffe, con laboratori d’arte, teatro e scrittura creativa e letture espressive a cura di Lucrezia Mastrapasqua.